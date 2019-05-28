Cenk Tosun açıkladı! Burak Yılmaz ile...
Yönetimin yeniden Beşiktaş forması giydirmek istediği Cenk Tosun, yeni sezonda Burak'la harika bir ikili olabileceklerini ifade etti.
Cenk, "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz Ceza sahası içerisinde yakalarsak geçmiş olsun Ayrıca ikimizin de çok farklı özellikleri var" dedi.
Beşiktaş, Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor. Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen yönetim, milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Everton'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor.
Umut Güner'in bu hafta Everton'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Everton'ın milli futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermeyi planladığı ancak kiralama tekliflerinin de değerlendirileceği belirlendi.
BURAK GOL ATMAK İÇİN DOĞMUŞ
Bir internet spor sitesine konuk olan Cenk Tosun, özellikle Burak Yılmaz'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu..
Milli forvet, "Burak Yılmaz sezon başında alınsaydı büyük ihtimalle çok farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ligi tanıyan biri. Zaten gol için doğmuş. Gol atmak en sevdiği, en iyi yaptığı iş.
Devre arasında geldikten sonra da bunu herkes gördü. Sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olurdu.
FABRICIO RAMİRES ADA'DA MUTSUZ
Kaleci Fabri ile de konuştum, 'Buraya gelmem en büyük hataydı. Keşke Beşiktaş'ta kalsaydım' dedi. Benim de hedefim İngiltere'de oynamaktı. O çocuğun da belki öyleydi. Gitti, yapamadı..
2-3 maç oynadı, sonra kadroya bile almadılar. O da mutsuz. Türkiye'ye dönebilse, 'Dönmek isterim' diyor. Şimdi ikinci lige düştüler, inşallah orada oynar. O da çok iyi kalpli biri.
SON VURUŞLARDA ÇOK İYİYİZ
Cenk Tosun şöyle devam etti: "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz. Ceza sahası içinde yakaladığımızda yüzde 80-90 atıyoruz. Ama topun oraya gelmesi lazım..
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