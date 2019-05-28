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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Cenk Tosun açıkladı! Burak Yılmaz ile...

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Cenk Tosun açıkladı! Burak Yılmaz ile...

Yönetimin yeniden Beşiktaş forması giydirmek istediği Cenk Tosun, yeni sezonda Burak'la harika bir ikili olabileceklerini ifade etti.

 Cenk, "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz Ceza sahası içerisinde yakalarsak geçmiş olsun Ayrıca ikimizin de çok farklı özellikleri var" dedi.

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor. Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen yönetim, milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Everton'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor.

Umut Güner'in bu hafta Everton'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Everton'ın milli futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermeyi planladığı ancak kiralama tekliflerinin de değerlendirileceği belirlendi.

BURAK GOL ATMAK İÇİN DOĞMUŞ

Bir internet spor sitesine konuk olan Cenk Tosun, özellikle Burak Yılmaz'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu..

Milli forvet, "Burak Yılmaz sezon başında alınsaydı büyük ihtimalle çok farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ligi tanıyan biri. Zaten gol için doğmuş. Gol atmak en sevdiği, en iyi yaptığı iş.

Devre arasında geldikten sonra da bunu herkes gördü. Sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olurdu.

FABRICIO RAMİRES ADA'DA MUTSUZ

Kaleci Fabri ile de konuştum, 'Buraya gelmem en büyük hataydı. Keşke Beşiktaş'ta kalsaydım' dedi. Benim de hedefim İngiltere'de oynamaktı. O çocuğun da belki öyleydi. Gitti, yapamadı..

2-3 maç oynadı, sonra kadroya bile almadılar. O da mutsuz. Türkiye'ye dönebilse, 'Dönmek isterim' diyor. Şimdi ikinci lige düştüler, inşallah orada oynar. O da çok iyi kalpli biri.

SON VURUŞLARDA ÇOK İYİYİZ

Cenk Tosun şöyle devam etti: "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz. Ceza sahası içinde yakaladığımızda yüzde 80-90 atıyoruz. Ama topun oraya gelmesi lazım..

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