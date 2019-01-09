Aatıf Chahechouhe Rizespor yolunda
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor'a gidiyor.
Fenerbahçe'nin Aatif Chahechouhe transferinde Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladığı ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yapıyor.
Sarı-lacivertlilerin transferden bonservis ücreti istemediği, Faslı oyuncunun alacaklarına mukabil bonservisinin verileceği ifade edildi.
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