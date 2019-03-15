A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu açÄ±klandÄ±
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Arnavutluk ve Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±. Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Burak YÄ±lmaz, Mert GÃ¼nok, Emre TaÅŸdemir, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Dorukhan TokÃ¶z, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, Efecan Karaca kadroya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadÄ±.
Ay YÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta EskiÅŸehir'de Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.
A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan kadroda ÅŸu isimler yer alÄ±yor:
Kaleciler: Mert GÃ¼nok (BaÅŸakÅŸehir), Muhammed Åžengezer(Bursaspor), UÄŸurcan Ã‡akÄ±r (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l (BeÅŸiktaÅŸ), Mehmet Zeki Ã‡elik (Lille), Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna DÃ¼sseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m (FenerbahÃ§e), Emre TaÅŸdemir (Galatasaray)
Orta Saha:Â Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ (Kayserispor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Yusuf YazÄ±cÄ± (Trabzonspor), Dorukhan TokgÃ¶z (BeÅŸiktaÅŸ), Emre BelÃ¶zoÄŸlu (BaÅŸakÅŸehir), Ä°rfan Can Kahveci (BaÅŸakÅŸehir), Mahmut Tekdemir (BaÅŸakÅŸehir), Mehmet Topal (FenerbahÃ§e), Emre KÄ±lÄ±nÃ§ (Sivasspor), OÄŸuzhan Ã–zyakup (BeÅŸiktaÅŸ), Okay YokuÅŸlu (Celta Vigo)
Forvet: Yunus MallÄ± (Wolfsburg), GÃ¼ven YalÃ§Ä±n (BeÅŸiktaÅŸ), Hakan Ã‡alhanoÄŸlu (Milan), Burak YÄ±lmaz (BeÅŸiktaÅŸ), Cenk Tosun (Everton)
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