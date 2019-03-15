A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
15.03.2019 - 14:08, Son GÃ¼ncelleme:

A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu açÄ±klandÄ±

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A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu açÄ±klandÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Arnavutluk ve Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±. Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Burak YÄ±lmaz, Mert GÃ¼nok, Emre TaÅŸdemir, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Dorukhan TokÃ¶z, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, Efecan Karaca kadroya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Arda Turan, Caner Erkin ve Volkan Demirel ise kadroda yer almadÄ±.

Ay YÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta EskiÅŸehir'de Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.

A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan kadroda ÅŸu isimler yer alÄ±yor:

Kaleciler: Mert GÃ¼nok (BaÅŸakÅŸehir), Muhammed Åžengezer(Bursaspor), UÄŸurcan Ã‡akÄ±r (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l (BeÅŸiktaÅŸ), Mehmet Zeki Ã‡elik (Lille), Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna DÃ¼sseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m (FenerbahÃ§e), Emre TaÅŸdemir (Galatasaray)

Orta Saha:Â Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ (Kayserispor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Yusuf YazÄ±cÄ± (Trabzonspor), Dorukhan TokgÃ¶z (BeÅŸiktaÅŸ), Emre BelÃ¶zoÄŸlu (BaÅŸakÅŸehir), Ä°rfan Can Kahveci (BaÅŸakÅŸehir), Mahmut Tekdemir (BaÅŸakÅŸehir), Mehmet Topal (FenerbahÃ§e), Emre KÄ±lÄ±nÃ§ (Sivasspor), OÄŸuzhan Ã–zyakup (BeÅŸiktaÅŸ), Okay YokuÅŸlu (Celta Vigo)

Forvet: Yunus MallÄ± (Wolfsburg), GÃ¼ven YalÃ§Ä±n (BeÅŸiktaÅŸ), Hakan Ã‡alhanoÄŸlu (Milan), Burak YÄ±lmaz (BeÅŸiktaÅŸ), Cenk Tosun (Everton)

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A Milli Futbol TakÄ±mÄ± aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

Arnavutlukun TÃ¼rkiye maÃ§Ä± aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±
Arnavutluk'un Türkiye maçÄ± aday kadrosu açÄ±klandÄ±!
MoldovanÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±
Moldova'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±
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