49 milyon euroya yeni Fenerbahçe

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, 5 yıla çıkan şampiyonluk hasretini sonlandırmak için transfere sarıldı.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan takımdan Islam Slimani, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Mehmet Topal gibi birçok isimle yollarını ayırdı.
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Sarı lacivertli yönetim, yaz transfer döneminin henüz başında olmamıza rağmen kadrosuna şimdiden 6 futbolcu dahil etti.
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Yeni transferlerden Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, ve Altay Bayındır için toplam 7 milyon 250 bin euro bonservis ile imza parası veren sarı lacivertli kulüp, ‘serbest oyuncu’ statüsündeki Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam’ın eski kulüplerine herhangi bir bedel ödemedi.
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Kadroya yeni katılan 6 futbolcuya yıllık ücret olarak da toplam 19 milyon 750 bin euro verilecek.
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Böylelikle transferi kesinleşen isimlerin toplam maliyeti 27 milyon 950 bin euroyu bulacak.
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Bu oyuncuların dışında Garry Rodrigues, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa’nın birkaç gün içinde transfer edilmeleri bekleniyor.
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Kolarov için Roma’ya 2.5 milyon Euro bonservis, kendisine 2 yılda 4 milyon Euro; Al Ittihad’dan bedelsiz olarak kiralanacak Rodrigues’e 2 yılda 5 milyon Euro ve Benfica’dan 3 milyon Euro’ya alınacak Fejsa’ya da 3 yılda 6.6 milyon Euro ödenmesi bekleniyor.
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Üç oyuncunun 21.1 milyon euro’yu bulan maliyetleri ile birlikte Fenerbahçe’nin transfer için harcadığı para 49 milyon euroyu bulacak.
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Skrtel sözleşme yenilemezse defansa bir yabancı daha
Yeni transferler Fenerbahçe’nin çehresini büyük ölçüde değiştirecek. Kontratı sona eren Martin Skrtel’in sözleşme yenilemesi durumunda sadece defans dörtlüsü aynı kalacak, diğer tüm mevkiler değişecek.
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Skrtel’in takımdan ayrılması durumunda defansa bir yabancı daha alınması gündeme gelecek. Yeni transferler Fenerbahçe’nin kadro derinliğini de artıracak.