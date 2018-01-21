SPD kurultayından 362 oyla 'Evet' çıktı

AVRUPA’nın istikrar çapası Almanya, siyasi istikrarsızlığa sürüklenmekten son anda kurtuldu. Tüm Almanya ve Avrupa’da gözler SPD’nin Bonn’da yapılan kurultayına çevrilmişti. CDU/CSU’yla büyük koalisyon için ön görüşmelerde uzlaşan SPD, asıl müzakerelere başlayıp başlamamayı olağanüstü kurultayı toplayarak delegelerin onayına sundu.

Birinci oylamada hangi oyların daha fazla olduğu anlaşılamayınca, ikinci kez oylama yapıldı ve oylar tek tek sayıldı. 600 delege ve 45 SPD yönetim kurulu üyesi oylamaya katıldı. 642 kişi oy kullandı. 362 kişi müzakerelere ‘Evet’ dedi, 279 kişe ise ‘Hayır’.

Böylece Almanya erken bir seçime gitmekten kılpayı kurtuldu. SPD, salı günü CDU/CSU’yla büyük koalisyon müzakerelerine başlayacak. Müzakereler iki hafta sürecek. Ardından da koalisyon sözleşmesi 440 bin kişilik SPD üyesinin onayına sunulacak. Üyeler sözleşmeye ‘Evet’ derse, büyük koalisyon hükümetinin mart ayı başında kurulması bekleniyor.

ERKEN SEÇİM OLMASIN DİYE

SPD Lideri Martin Schulz, kurultayda yaptığı bir saatlik konuşmasında delegeleri müzakerelere ‘Evet’ demeye ikna etmeye çalıştı. 600 delegeye erken seçimin doğru yol olmadığını söyleyen Schulz, “Erken seçim sağı güçlendirir. Sağa karşı kale biziz” dedi. CDU/CSU’yla ön görüşmelerde birçok seçim vaatlerini kabul ettirdiklerini savunan Schulz, hükümete katılmanın bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu, ülkenin ve Avrupa’nın kendilerinden bu sorumluluğu beklediğini söyledi. Koalisyon ön görüşmelerinde azınlık hükümeti ve Yeşiller’le birlikte başka hükümet seçenekleri de sunduklarını anlatan Martin Schulz, ancak bu önerilerinin reddedildiğini, o nedenle koalisyona girerek sorumluluk almak zorunda kaldıklarını anlattı. Schulz, eğer koalisyon kurulursa, iki yıl sonra bir bilanço çizecekleri, sonuca göre devam mı tamam mı kararı verecekleri vaadinde bulundu.





GERİ ADIM ATMADI

Büyük koalisyona karşı isyan bayrağını çeken gençlik teşkilatı ‘Jusos’ Başkanı Kevin Kühnert ise koalisyona geri adım atmadı. Koalisyona ‘Hayır’ demenin SPD’nin sonu olmayacağını belirten Kühnert, “Biz istemiyoruz, ama yapmak zorundayız” tavrının partiye büyük zarar vereceği uyarısında bulundu ve yoğun alkış aldı.

İKİ KONUDA DÜZELME YAPILACAK

SPD yönetimi, büyük koalisyona kuşkuyla bakanları kazanmak için görüşmelerde bazı yeni düzeltmelere gidilmesi yönünde kurultaya bir önerge sundu. Önergede, ‘iki sınıflı’ sağlık sigortası olarak adlandırılan özel ve resmi sağlık sigortası yerine ‘tek tip vatandaş’ sigortası öneriliyor. Ayrıca sığınmacıların aile birleşiminin genişletilmesi isteniyor.