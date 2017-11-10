SpaceX'in Merlin motoru test aşamasında havaya uçtu!

SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirdiği Falcon 9 testinde rokette kullanılan motorlarından biri patladı. Can kaybı ve yaralanmaya neden olmayan patlama ile ilgili SpaceX soruşturma başlattı.



Öte yandan sorunun tek bir motorda mı yoksa genel Merlin iticisi sisteminde mi oluştuğu konusu hala açıklığa kavuşmuş değil. Falcon 9’lar ilk aşamada bunların dokuzunu kullanıyor. Bu ay ilk fırlatması gerçekleştirilecek olan Falcon Heavy ise ilk aşamada bunların yirmi yedisinikullanmakta. Şirket Mars’a gidecek aracı içinse Raptor adıyla yeni bir motor tasarımı kullanacak.

Gelecek yıl bir Falcon 9 fırlatmasında kullanılmak üzere tasarlanan söz konusu Merlin motorunun infilak ettiğinde bir yeterlilik testinin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu testler sayesinde milyon dolarlık roketlerin ve taşıdıkları yüklerin beklenmedik olaylar yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.





Firmanın yeniden kullandığı roket daha önce Nisan 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmüştü.