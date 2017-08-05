Dün, kulislerde Kösele’nin emekliliğini istediği öne sürülse de hükümet kaynakları doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama yapmadı. Kösele ile ilgili sorulara verilen yanıt, “Bilgimiz yok” oldu. Ancak Kösele’nin yakın çevresine verdiği “Sorun çıkarmam” mesajı, “Donanma Komutanı, emekliliğini isteyecek. 30 Ağustos’a kadar vakit var” diye yorumlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Koramiral Adnan Özbal’ın mevcut komutan Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından Şûra’ya önerildiği belirtildi.

Kösele’nin yerine Donanma Komutanlığı’na kimin getirileceğine dair farklı isimler de telaffuz ediliyor. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu’nun da kendisinden daha az kıdeme sahip bir koramiralin Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılmasına tepki olarak istifasını isteyeceği öne sürülürken, istifa etmemesi halinde Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Komutanlığı’na getirilebileceği de belirtiliyor. Bu durumda Deniz Eğitim Ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Donanma Komutanlığı için öne çıkacağı ileri sürülüyor.

JANDARMA NET DEĞİL

Jandarmanın başına kimin geçeceği de henüz netleşmiş değil. Kaynaklar, jandarma komutanının teşkilatın içinden atanması ihtimalinin ağır bastığını belirtiyor. Ancak hükümetin Jandarma’nın başına bir sivili atayabilme yetkisi olduğu da hatırlatılıyor.

GÖREVLENDİRME HAFTAYA

KUVVET komutanları ve üst düzey görevlendirmelerin ardından komutanların görev yerleri önümüzdeki hafta belli olacak. Özellikle ‘personel, harekât ve istihbarat’ birimlerinde görev alacak isimler için özel inceleme yapılıyor.

Önceki YAŞ toplantılarında hem terfi, hem görev yerinin onaylanmasıyla ilgili süreç iki yıldır iki aşamalı hayata geçiriliyor. Hükümet kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundular:

“Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifi ve önerileri Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın üçlü kararnamesiyle hayata geçirilecek. Bu YAŞ’ta net olarak görünen, siyasi iradenin, sadece FETÖ’yü ölçü almaması. Zaten Deniz Kuvvetleri’nde yapılan operasyon da FETÖ kaynaklı değil. Orada liyakat ve başarıyla ilgili başka ölçüler söz konusu. MSB’nin de analiz ve değerlendirme sonuçları var. Hepsi bir araya geldiğinde, TSK için doğru isimlerin kimler olduğu ortaya çıkıyor. Bir de tabii siyasi iradenin tercihlerine öncelik verildi.”

‘Deniz’deki sürpriz görevlendirmeyle ilgili yorumlar şöyle:

“Veysel Kösele iki yıllık oramiral olduğu için YAŞ’ta emekli edilemezdi. Çünkü Şûra sadece üç ve dört yıllıklarla ilgili karar alabilir. O yüzden iki yıllık olduğu için altındaki isim, onun üstüne getirilerek ‘emekliliğini iste’ mesajı verildi.” (Nuray BABACAN - ANKARA)