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    Sönmezateş’in HHO kaydı

    Ayşegül USTA - İSTANBUL
    06.11.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Hava Harp Okulu’nda yapılan ‘3’üncü koordinasyon toplantısı’nın görüntüleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te suikast düzenleyecek timin başında olduğu iddiasıyla yargılanan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in de bu toplantı için sivil kıyafetle Hava Harp Okulu’na (HHO) girişi görüntülerde yer aldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Harp Okulu’nda görevli 34’ü tutuklu 44 subay hakkında hazırlanan iddianamedeki görüntüler de dikkat çekti.
    Darbecilerin sivil araçlarıyla Harp Okulu’na gelişleri, darbeci askerlerin silahlarla mevzilenmeleri, dışarıdaki polis ve vatandaşlara ateş açma anları, Hava Harp Okulu helikopterlerinin hangardan itilerek çıkarılması, kalkışmanın bastırılması sonrasında kaçmak için kullanılan helikopterlere yakıt ikmali için çıkan tankerler ve vatandaşların darbeci askerlere müdahalesi, o geceki görüntülere yansıdı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Gökhan Şahin Sönmezateş , HHO
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