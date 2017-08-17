Son nefesinde onun adını verdi

Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Sevim Görmek, evinde bıçaklandı. Bahattin Görmek, önceki gün saat 21.00 sıralarında evine girince, karısını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Saat 19.00 sıralarında bıçaklanan yaşlı kadın eşine “Beni torunum Yıkılmaz bıçakladı” dedi.

KURTARILAMADI

Bahattin Görmek, telefonlarına sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaşlı kadına müdahale etti. Hastaneye götürülen yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Polise ifade veren Bahattin Görmek, eşinin katil zanlısı olarak torununun ismini verdiğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının da ifadesini aldı. Yaşlı çiftin bir komşusu, 22 yaşındaki Yıkılmaz G.’nin anneannesinin evinden koşarak çıktığını söyledi. Yıkılmaz G., Fatih’te gözaltına alındı.

Anneannesini bıçaklayarak öldüren Yıkılmaz G, emniyetteki ifadesinde, “Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Anneannemden her zaman para alır sonra da uyuşturucu alarak içerim. Bu kez istedim vermedi. Ben de çok sinirlendim. Bıçakladım. Daha sonra evdeki parayı alarak Sultangazi’de uyuşturucu alıp kullandım” dediği öne sürüldü. Sultangazi’de yakalanarak Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu devam eden Yıkılmaz G.’nin sorgusunun ardından savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

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