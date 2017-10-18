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    Son horon! Bir anda yere yığıldı

    DHA
    18.10.2017 - 08:11 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde, 58 yaşındaki Nizamettin Özer, düğünde horon oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Hendek’te yaşayan Nizamettin Özer, önceki gün, yeğeninin Yeni Mahalle’de bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu’nun konferans salonundaki düğününe katıldı. Akrabalarıyla birlikte müzik eşliğinde horon oynayan Özer, kalp krizi geçirerek, yere yığıldı.

    Yakınları tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer’in cenazesi, dün cenaze namazının ardından Dikmen Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Düğünde Nizamettin Özer’in horon oynadığı anlar,cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

     Son horon Bir anda yere yığıldı

    Etiketler: sakarya
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