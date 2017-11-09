Son dakika: YGS görünümlü TYT... YÖK, YKS’yi değiştirdi

Temel Yeterlilik Testi (TYT) nin bu gece saat 22.00’de tarihi de içeriği de değişti.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu), daha önce açıklanan TYT’nin içeriği ve tarihinin değiştiğini açıkladı. Yeni sisteme göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturum da 24 Haziran Pazar günü sabah yapılacak. Dil sınavı ise aynı gün öğleden sonra olacak.

DİN, FELSEFE VE FEN TESTİ GELDİ

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi. YÖK, yaptığı yazılı açıklamada “Yükseköğretim Kurulu’nun topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüşlerine ve eleştirilerine dikkate alması tabiidir. Bu çerçevede yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine “tedrici geçişi” de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapılmıştır” dendi.

İşte yapılan değişiklikler şunlar:

ALAN SINAVI CUMARTESİ GÜNÜNE ALINDI

Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk oturumunun Cumartesi sabahı, ikinci oturumunun ise Pazar sabahı yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Lisans programlarına yerleştirmeye için puan türleri, daha önce açıklandığı gibi Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı şeklinde olacak.

DİN KÜLTÜRÜ, FELSEFE, FEN TESTLERİ GELDİ

TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.

SÜRE 135 DAKİKAYA ÇIKTI

Daha önce açıklanan soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 120 soru için sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

HANGİ TESTTE NE KADAR SORU VAR?

Türkçe: 40

Sosyal Bilimler : Coğrafya (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5), Felsefe (5), Tarih (5)

Temel Matematik: 40

Fen Bilimleri: Biyoloji (6), Fizik (7), Kimya (7)

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