Son dakika... Ve sonunda yakalandı

İstanbul’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet
Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adamı C.A ile yakalanan Timuroğlu’nun gizlendiği evde 2 kalaşnikof, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kimlik ele geçti. Erhan Timuroğlu’nun kızkardeşi Ceylan Timuroğlu’nu, Bekir Teker’le sevgili olduğu ve sinemaya gittikleri için öldürdüğü öne sürülmüştü.
Ceylan Timuroğlu'nun erkek arkadaşı katil ağabeyiyle yan yana
Katil abi kalaşnikoflu çatışmada görüldü! Adamı yakalandı...
Kardeşi Ceylan’ı öldüren firarda olan Erhan Timuroğlu için flaş iddia