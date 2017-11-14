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    Son dakika... Ve sonunda yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu, 260 gün sonra Sancaktepe'de yakalandı.

    İstanbul’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Son dakika... Ve sonunda yakalandı
    Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adamı C.A ile yakalanan Timuroğlu’nun gizlendiği evde 2 kalaşnikof,  ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kimlik ele geçti. Erhan Timuroğlu’nun kızkardeşi Ceylan Timuroğlu’nu, Bekir Teker’le sevgili olduğu ve sinemaya gittikleri için öldürdüğü öne sürülmüştü.

    Son dakika... Ve sonunda yakalandı

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    Etiketler: Bankacı , Cinayet , kız kardeş
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