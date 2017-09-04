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    Son dakika... Üs bölgesine saldıracaklardı! 4 terörist öldürüldü

    ANKARA (AA)
    04.09.2017 - 14:10 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 14:31

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden üs alanlarına silahlı saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi. Bunun üzerine dün düzenlenen hava harekatıyla saldırı hazırlığındaki 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

    Hakkari'de de saldırı hazırlığındaki 2 terörist dün silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu. Bölgedeki aramalarda ikişer M-16 piyade tüfeği ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, bomba yüklü bir araç imha edildi.

    Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bir terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: son dakika , terörle mücadele , Operasyon
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