Ünlü komedyenin seks skandalında flaş gelişme

Sabbag, İngiliz Daily Mail gazetesine Hart ile ağustos ayında Las Vegas'ta geçirdiği üç günü anlattı. İkilinin samimi görüntüleri internete sızınca Hart, hamile eşi Eniko Parris ve iki çocuğundan Instragram'dan yayınladığı mesajla af dilemişti.



Oyuncu olmaya çalışan ve modellik yapan Sabbag, "Arkadaşlarıyla birlikteydi. Sevimli olduğunu düşündüm, çekici bir adamdı fakat ben de star takıntılı biri değilim" dedi. Sabbag, Hart'la yatak odasına geçtiklerinde cinselliğin kendiliğinden başladığını iddia etti.



Ünlü komedyenin evli değilmiş gibi davrandığını ve bu nedenle şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu söyleyen Sabbag, görüntüleri partideki bir kişinin çektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.