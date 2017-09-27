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    Ünlü komedyenin seks skandalında flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 06:48 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 06:55

    Hollywood'un ünlü komedyenlerinden Kevin Hart'ın karıştığı seks kaseti skandalının tam merkezinde yer alan 26 yaşındaki model Montia Sabbag açıklamalarda bulundu. Sabbag, evli olduğunu bilmediği Hart ile üç kez birlikte olduğunu açıkladı.

    Sabbag, İngiliz Daily Mail gazetesine Hart ile ağustos ayında Las Vegas'ta geçirdiği üç günü anlattı. İkilinin samimi görüntüleri internete sızınca Hart, hamile eşi Eniko Parris ve iki çocuğundan Instragram'dan yayınladığı mesajla af dilemişti.

    Oyuncu olmaya çalışan ve modellik yapan Sabbag, "Arkadaşlarıyla birlikteydi. Sevimli olduğunu düşündüm, çekici bir adamdı fakat ben de star takıntılı biri değilim" dedi. Sabbag, Hart'la yatak odasına geçtiklerinde cinselliğin kendiliğinden başladığını iddia etti.

    Ünlü komedyenin evli değilmiş gibi davrandığını ve bu nedenle şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu söyleyen Sabbag, görüntüleri partideki bir kişinin çektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

    Etiketler: Montia Sabbag , Kevin Hart , seks , kaset , skandal
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