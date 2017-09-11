Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Son dakika: Türkiye'nin tepkileri ABD'ye taktik değiştirtti

    Son dakika: Türkiye'nin tepkileri ABD'ye taktik değiştirtti

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 06:47 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 09:04

    DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor.Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, önceki gün askeri yardım da taşıyan 70 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından sabaha karşı geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.

    Haseke'ye gelen konvoyda, tırların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen askeri araçlar bulunduğu dikkati çekti.

    Tırların üzerindeki toplam 30 askeri aracın 21'i AA muhabiri tarafından görüntülendi.
    Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.

    AA'nın haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlaması ve Türkiye'nin sert tepkisini çekmesinden bir süre sonra görüntü vermemek için yardımlar gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlandı.

    Bundan önce ise 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. Tırların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı.

    Böylece haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 421 tır, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.

    TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR

    AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgeye göre,Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

    Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

    Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı.

    PKK/PYD, dün sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , abd , haseke , pkk , pyd , silah , türkiye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri