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    Türkiye'de bir ilk... Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmıyor

    AA
    20.10.2017 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olanların arasında Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da vardı. Güvenlik nedeniyle kadın pilotun ismi açıklanmıyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 36. kuruluş yıl dönümü ve 31 personelin temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olmaları nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

    Törende Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da brövesini aldı. İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan kadın İHA pilotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aylık zorlu bir eğitim sonrasında mezun olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.

    Etiketler: kadın pilot , pilot , son dakika
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