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    Son dakika... TEM'de kaza!

    DHA
    24.01.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler’de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık yarım saat trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.

    TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler’de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

    Son dakika... TEMde kaza

    Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler’de meydana geldi. Teyyar Dağdelen (56) yönetimindeki ÿTIR önünde seyreden İdris İnci’nin kullandığı kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı. 

    Son dakika... TEMde kaza

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. 

    Son dakika... TEMde kaza

     Bu sırada yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik saat 12.10 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

    Etiketler: tem kaza , tem kaza haberi , son dakika
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