Son dakika... Tahşiyecilere kumpas davasında karar çıktı

Mahkeme, Hidayet Karaca'nın "Silahlı terör örgütü yöneticili" suçundan 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Yurt Atayün hakkında da, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "İftira" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi.

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