Son dakika! Suudi Arabistan'ı açık açık tehdit ettiler

İran destekli olduğu bilinen Şii grup, Yemen'e hava, deniz ve karar sınırını kapatan söz konusu ülkelere karşılık olarak saldırı düzenleyebileceğini açıkladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki öneme sahip bütün sınır geçişleri, limanlar ve havaalanları direkt hedefi olacak" ifadeleri yer aldı.

PRENS SALMAN İRAN'A SERT SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısı ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Salman, "İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir" diye konuşmuştu.

İRAN YALANLIYOR

İran füze saldırısının arkasında bulunduğunu iddiasını yalanlarken, Suudi Arabistan ve ABD'nin Tahran'a yönelik kınamalarını "yıkıcı ve provokatif" ve "iftira" olarak niteliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir dün CNN televizyonuyla yayımlanan söyleşisinde, silahlı Lübnanlı Hizbullah grubunu Husilerin elindeki topraklardan Riyad'a füze fırlatmakla suçladı.

Adel el-Jubeir, "Suudi topraklarına atılan füze, Hizbullah'ın Yemen'de Husiler'in işgal ettiği topraklardan atttığı bir İran füzesi" dedi.