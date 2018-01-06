Son dakika... Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gÃ¶zaltÄ±nda

Suudi sitesi sabq.orgâ€™un haberine gÃ¶re; prensler, kraliyete baÄŸlÄ± bir sarayda bir araya gelerek, kraliyet Ã¼yelerinin su ve elektrik faturalarÄ±nÄ±n artÄ±k devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararnamenin geri Ã§ekilmesini talep etti. Prensler, bir akrabalarÄ± iÃ§in verilen idam cezasÄ± iÃ§in de tazminat talep etti. Habere gÃ¶re, prensler sarayÄ± terk etmeyi de reddetti. Bunun Ã¼zerine kraliyet muhafÄ±zlarÄ±nÄ±n devreye girerek, 11 prensi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±p, hapsettikleri iddia edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan prenslerin isimleri ise henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.

GÃ¶zaltÄ± haberini ilk olarak Ä°ran devlet televizyonu Press TV, Twitter hesabÄ±ndan duyurdu.Â

DAHA Ã–NCE GÃ–ZALTINA ALINAN PRENSLER

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Åžeyh Suud el-Muceb, 5 AralÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki Yolsuzlukla MÃ¼cadele Komisyonu tarafÄ±ndan ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 320'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildiÄŸini, ÅŸu ana kadar tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 159 olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Yolsuzlukla suÃ§lananlarÄ±n Ã§oÄŸunun anlaÅŸmayÄ± kabul ettiÄŸini ve haklarÄ±ndaki iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Muceb, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarla baÄŸlantÄ±lÄ± 376 kiÅŸiye ait banka hesabÄ±nÄ±n dondurulduÄŸu bilgisini vermiÅŸti.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz tarafÄ±ndan 4 KasÄ±m'da yayÄ±mlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla MÃ¼cadele Komisyonu kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu komisyon tutuklama, mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koyma ve gerekli diÄŸer iÅŸlemleri yapmak ile yetkilendirilmiÅŸ, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Kral Selman'Ä±n oÄŸlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmiÅŸti.

Komisyonun kurulmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" Ã§erÃ§evesinde baÅŸta Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iÅŸ adamÄ± Prens El-Velid bin Talal olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da prens, bakan ve iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Prenses Nevf bint Abdullah, 28 AralÄ±k 2017'de sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±nda Prens MeÅŸal ve Prens Feysal'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Prenslerin serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±yla ilgili resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, "Sebak" isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â

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