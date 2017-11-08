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    Son dakika... Sözcü gazetesi muhabiri tahliye edildi

    Özden ATİK / İstanbul DHA
    08.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    SON DAKİKA... Sözcü Gazetesi davasında mahkeme, tutuklu sanık Gökmen Ulu'ya yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi.

    Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının, "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, muhabir Gökmen Ulu'nun delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, delilleri karartma imkanının olmayışı, sabit ikametgah sahibi oluşu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

    Mahkeme, Gökmen Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmeden mahkeme, Mediha Olgun hakkındaki imza şartının kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

    Son dakika... Sözcü gazetesi muhabiri tahliye edildi

     

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    Etiketler: Son dakika , tahliye
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