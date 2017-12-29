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    Son dakika! Reuters duyurdu! ABD'li şirket Türkiye'ye füze satacak

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre, ABD'li silah üreticisi Raytheon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeye AMRAAM havadan havaya füze satışı için sözleşme yaptı.

    Reuters kaynak olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamayı gösterdi.

    Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre; füzeler Türkiye, Japonya, Güney Kore, Fas, Polonya, Endonezya, Romanya, İspanya, Bahreyn ve Katar'a satılacak.

    AMRAAM HAVADAN HAVAYA FÜZE NEDİR?

    1980'lerin sonunda ABD'de geliştirilmiş olan bu radar güdümlü füze ABD envanterindeki en öldürücü havadan-havaya füze olarak biliniyor. 

    AMRAAM süpersonik, havadan havaya , kendi önlemesini yapan aktif radar izlemesi ile hedefi takip ediyor. Aktif (kendi başına) yarı aktif (uçak radarından bilgi alarak) olarak kullanılabiliyor. 340 poundluk katı yakıt kapasitesiyle 4 mach hızında yaklaşık 72 km üzerinde bir menzile sahip...

    Son dakika Reuters duyurdu ABDli şirket Türkiyeye füze satacak

     

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    Etiketler: son dakika , haber
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