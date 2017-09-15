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    Polis, boşanma davası öncesi eşine ve ailesine kurşun yağdırdı

    KİLİS (AA)
    15.09.2017 - 14:04 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 14:08

    Kilis Adliyesinde, boşanma davası öncesi eşi ve ailesine beylik tabancasıyla ateş açarak kayınbiraderini öldüren, 5 kişiyi yaralayan polis memuru, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

    Eşinin açtığı boşanma davası için Kilis Adliyesine gelen polis memuru Hakan K, aile mahkemesinin önünde duruşmayı bekledikleri sırada karısı ve ailesiyle tartışmaya başladı. Hakan K'nin beylik tabancasıyla üzerlerine açtığı ateş sonucu kayınbiraderi Ömer Z. (20) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Özay K, kayınvalidesi Emine Z, kayınpederi Rıza Z. ile olayla ilgisi bulunmayan Emine K. ve Mehmet K. yaralandı.

    Hakan K, daha sonra başına ateş açarak intihar etmek istedi. Polis memuru ile diğer yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakan K. ile eşi Özay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Etiketler: Son dakika , Kilis , Polis
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