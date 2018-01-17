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    Son dakika... Örgüt panikte!

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdiği aktarıldı. Öte yandan Reuters haber ajansının aktardığına göre, örgüt tarafından bugün yapılan açıklamada, uluslararası topluma Türkiye'nin Afrin'e top atışlarını durdurması için 'çağrıda' bulundu.

    AA'nın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına karşı Afrin'de sivillere yönelik baskılarını artırdı.

    GENÇLERİ ALIKOYDU

    Örgüt son 2 günde 19-30 yaşlarındaki 80 civarı genci Afrin ilçe merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alıkoydu. Yaklaşık 130 genç, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü.  Afrin'de çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor.

    Afrin’e mi yoksa savaşa mı giriyoruzAfrin’e mi yoksa savaşa mı giriyoruz

    YPG, Afrin'de geçen yıllarda da binlerce genci zorla silah altına almıştı. Aralarında kız çocuklarının olduğu gençlerin aileleri ve Afrin halkı, örgütü birçok kez protesto etmişti. Öte yandan, terör örgütü YPG bugün ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu.

    ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

    ABD liderliğindeki koalisyonun, YPG ile birlikte Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda görev yapacak bir sınır gücü kurma çalışması yaptığını açıklaması, Ankara'yı öfkelendirdi. Terör örgütü, uluslararası topluma duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu. 

    Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Afrin yalnız bırakılmayacaktır" denildi. 

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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