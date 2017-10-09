Son dakika... Muğla'da PKK'lı terörist kendi kurduğu tuzağa düştü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlarlar bölgesinde, 5 Ekim 2017 Perşembe günü 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından kaçan 2 teröristi yakalamak için operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin Köyceğiz'e bağlı Çayiçi Mahallesi'nde bulunan Durmuş C.’ye ait bir hücre evine sığındıklarını tespit etti.

Hücre evine düzenlenen operasyonda ‘teslim ol’ çağrısına olumsuz cevap veren terörist, Özel Harekat ve Jıpkın Komando Bölüğü mensuplarının eve girebileceğini düşünerek bombalı tuzak hazırlamaya başladı. Teröristlerden biri kurduğu tuzağın patlaması sonucu hayatını kaybetti.



Operasyona katılan ekipler, kaçan diğer teröristi yakalamak için havadan İnsansız Hava Aracının (İHA) da destek verdiği operasyonla arama çalışması başlattı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen PKK terör örgütü operasyonlarında, teröristleri Muğla’ya getiren 3 gemi personeli ve bir Suriyeli PKK terör örgütü elamanı adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta içinde Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 PKK terör örgütü elemanı ile bunlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen üç kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç kişinin ifadesinde Seydikemer’de yakalanan 4 PKK’lının Köyceğiz Toparlar ormanlık alanda gizlenen 7 PKK terör örgütü mensubu ile buluşacakları ortaya çıkmış, düzenlenen operasyonda 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.



Operasyonlarda yakalanan ve Köyceğiz’de etkisiz hale getirilen Suriyeli PKK terör örgütü mensuplarının Suriye’nin Lazkiye limanından Ege açıklarına kadar getiren, yardım ve yataklık yapan üç Suriye uyruklu güvenlik güçlerince yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınmıştı. Operasyonda yine Suriye uyruklu bir PKK terör örgütü mensubu da ele geçirildi. Yakalanan birisi PKK terör örgütü elemanı üçü yardım ve yataklık yapan 4 Suriye uyruklu TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla Adliyesine sevk edildiler.