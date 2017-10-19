Mersin'de polis servis aracına yapılan saldırıda 11 gözaltı

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisleri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen hain bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etmek için kente gelen Bakan Lütfi Elvan, Valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Elvan'ı il protokolü karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Elvan, hain terör saldırısını lanetledi. Saldırı sonrasında güvenlik güçlerinden ve vatandaşlardan yaralananların olduğunu dile getiren Elvan, "Şu an itibariyle 6 kardeşimiz hastanede. Bugün 3 kardeşimiz daha taburcu edilecek. Dolayısıyla ölüm tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok. Yaralı olan hem emniyet mensuplarımıza hem de vatandaşlarımıza ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"ŞU ANDA 11 KİŞİ GÖZALTINDA"

Şu anda Mersin Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerinin inceleme ve soruşturmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, "Şu anda gözaltında olanlar var. Bu gözaltında olanların ifadeleri alınıyor. Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. İlk belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha net bir durum ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Valilik ziyaretinin ardından bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etmek için hastanelere geçti.