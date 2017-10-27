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    Gökçek'ten son dakika flaş açıklama: Niye istifa ettiğimi yarın öğreneceksiniz

    Doğahan GİRİTLİOĞLU/ ANKARA
    27.10.2017 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediyenin anons sisteminden çalışanlarına veda konuşması yaptı.

    İşte Gökçek’in koridorlardan da duyulan veda konuşması:

    "Aslında şuanda yaptığım sizlere bir veda konuşması, 23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var, iyi günlerimiz var, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara’yı inşa ettik. Bugün Ankara modern bir şehirse sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü bir borç biliyorum. Belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlarımız olmuştur, ondan dolayı da hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun.

    Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık, yarın Allah nasip ederse bunları saat 14.00’da yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlardan izlersiniz inşallah. Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz. Mütevellit belediye başkanlığından ayrılıyorum. 23 sene boyunca 5 sefer seçime girdik, beşinde de Allah'a hamd olsun, sizlerin de gayretiyle bizim de yüzümüzü ak ettiğiniz için bu seçimleri her seferinde kazandık. Ama nasip bu kadarmış. İnşallah bundan sonraki hayatta da bir yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım, kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız.

    Bundan sonrasındaki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Tekrar hoş bir seda bırakabildiysek teşekkür ediyorum ve size yaşamınızda ailelerizle birlikte mutluluklar diliyorum."

     

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    Etiketler: melih gökçek , istifa , konuşma
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