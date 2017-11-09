Son dakika... Kritik görüşme sonrası ABD ve Türkiye'den flaş açıklamalar

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

BEYAZ SARAY: YENİ SAYFA AÇILMASINA VESİLE OLMASI UMUDU

Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada 'İki ülkenin arasında 'yeni sayfa açılmasına vesile olması umudu' dile getirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ofisinden yapılan yazılı açıklamanın metni şöyle:

Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Başbakan Binali Yıldırım Beyaz Saray’daki görüşmede Türkiye ile ABD arasında devam eden stratejik ortaklığı teyit ettiler.

İki lider bu görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya vesile olmasına ilişkin umutlarını dile getirdiler ve ikili ilişkilerde yapıcı bir diyalog ihtiyacının üzerinde anlaştılar.

Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğin ABD ile Türkiye’nin ortak çıkarına olduğunun altı çizilerek bu hedefe ulaşılması için hükümetler arası danışmaların arttırılması kararlaştırıldı.

Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve IŞİD ile mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti. Pence, ABD’nin PKK ile ve diğer terör tehditleri ile mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduğunu da vurguladı.

Başkan Yardımcısı, Türkiye’de olağanüstü hal altında tutuklu olan ABD vatandaşları, konsolosluk personeli, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin durumuna ilişkin derin kaygılarını paylaştı ve bu davaların şeffaf bir biçimde çözüme kavuşturulmasını talep etti.

BAŞBAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Yıldırım-Pence görüşmesinden sonra Başbakanlıktan da açıklama geldi.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

ABD’yi ziyaret etmekte olan Sayın Başbakanımız, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün (9 Kasım) Vaşington’da bir görüşme yapmıştır.



Görüşmede, FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması talebimiz yinelenmiştir. New York'da görülen ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatılmıştır.

Terörle mücadele dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler etraflıca ele alınmış; YPG terör örgütüne silah verilmesi konusunda duyduğumuz rahatsızlık ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentilerimiz hatırlatılmıştır.

Taraflar iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulamışlar ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulunmuşlardır.

TOPLANTIDA NE GÖRÜŞÜLDÜ?

İki ülke arasındaki ilişkilerin son bir ayına damgasını vuran vize krizinin gölgesinde gerçekleşen görüşmenin gündeminde Ankara ile Washington’ın derin görüş ayrılığı içinde olduğu PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele gibi zor başlıklar vardı.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı vermişti. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’e işaret etti.

BEKLENENDEN İYİ GEÇTİ

Görüşme üzerine resmi kaynaklar "beklenenden iyi" geçtiği bilgisini paylaşıyor. (Murat YETKİN)

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

YILDIRIM’IN AMERİKALI KANAAT ÖNDERLERİNE MESAJI: ABD İLE YAŞANAN KRİZLERİN TEMEL NEDENİ FETULLAH GÜLEN

Başbakan Binali Yıldırım Çarşamba günü Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansında Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen yemekli toplantıda Amerikalı kanaat önderleriyle buluştu.

Başbakan Yıldırım dün gazetecilerle sohbetinde ‘bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz ama çözme iradesi bizde mevcut’ demişti. Yıldırım Amerikalı kanaat önderleriyle buluşmasında da ‘Biz ABD ile iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı verdi. Pence’e aktaracağı mesajların ipuçlarını veren Yıldırım, ABD ile yaşanan krizlerin en büyük nedeni olarak 15 Temmuz darbe girişimine ve Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen’e işaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iki saatlik toplantıda Başbakan Yıldırım’ın ABD ile yaşanan krizlerin temel sebebi olarak 15 Temmuz darbe girişimini örgütleyen Fetullah Gülen’in bu ülkede yaşıyor olmasına işaret ettiği öğrenildi. Yıldırım Türk hükümetinde sorunları çözme iradesi olduğunu ve ABD ile iyi geçinmek istediklerini anlattı. Washington’ın Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği destekten rahatsızlığın vardığı boyutlara dikkat çeken Yıldırım, YPG’ye verilen silahların Türkiye’de güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını söyledi.

Toplantıya katılan önemli isimler arasında Middle East Institute Başkanı Wendy Chamberlin, Heritage Foundation Dış Politika Direktörü Luke Coffey, National Democracy Institute Başkan Yardımcısı Shari Bryan, Atlantik Konseyi Refik Hariri Merkezi Başkanı Frederic Hof, CSIS Yönetim Kurulu Üyesi Zalmay Halilzad, ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Muavini Amanda Sloat, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Halifax Güvenlik Forumu Başkanı Peter Van Praagh vardı.

ABD’NİN SURİYE’DEN HEMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Yıldırım’a en çok Suriye ve Irak dosyalarında Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki hamlelerine ilişkin soru geldi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım Suriye’nin kuzeyinde nasıl bir tablo görmek istediklerine ilişkin soruyu yanıtlarken ‘Biz ABD’nin hemen çekilmeyeceğini biliyoruz, çekilmesini de istemiyoruz zaten’ ifadesini kullandı. Yıldırım’ın Afrin’e müdahalenin Ankara’nın gündeminde olduğuna ilişkin herhangi bir imada dahi bulunmaması da katılımcıların dikkatinden kaçmadı.

SETA’DAN ALMANAK

Başbakan Yıldırım Çarşamba günü Washington merkezli SETA DC tarafından düzenlenen benzer formatta ama daha dar katılımlı bir toplantıya da katıldı. Bu toplantıya katılanlara ‘AK Parti döneminde Türkiye-ABD ilişkileri’ başlıklı bir almanak dağıtıldı. Almanağa en son başlık olarak eklenen vize kriziyle ilgili bölümde muhalefet partileri CHP ve MHP’nin de ABD’nin adımını eleştirdiği vurgulandı. Krizin Türk lirası üzerinde sert ancak kısa süreli bir etki yaptığı ve Türkiye’de zaten 15 Temmuz sonrasında yükselmiş olan ABD karşıtlığını beslediği de belirtildi.

