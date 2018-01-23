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    Son dakika: Kilis ve Reyhanlı'ya roket saldırısı

    AA
    23.01.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen iki roketten biri Kilis kent merkezine diğeri Reyhanlı'da zeytin bahçesine düştü.

     Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen bir roket, Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.
    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

    Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

    Son dakika: Kilis ve Reyhanlıya roket saldırısı

    Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

    BİR ROKETTE REYHANLI'YA DÜŞTÜ 

    Terör örgütü tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket ise, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan zeytin bahçesine düştü.

    Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırının ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: afrin harekatı , son dakika
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