Irak güçleri ve Peşmerge karşı karşıya geldi.. Kerkük-Erbil yolunda çatışma!

Reuters, Kerkü-Erbil yolunda Peşmerge ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını bildirdi. Çatışma Kerkük'ün 35 kilometre kuzey batısında Altın Köprü /Pirde kasabasında gerçekleşti.

Kerkük-Erbil kara yolu üzerinde bulunan Pirde bölgesinde peşmerge Erbil tarafına Haşdi Şabi ise Kerkük tarafına yığınak yapmıştı.

DHA'nın haberine göre ise bugün sabah saatlerinde, peşmerge ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı. Çatışma zaman zaman devam ederken, iki tarafın da ağır silahlar kullandığı öğrenildi.

Irak Ordusu ve Haşdi Şabi birlikleri Kerkük- Erbil yolunda bulunan Altınköprü ilçesine girdi.

Irak ordusunun Altın Köprü'yü kontrol altına aldığı, Peşmergenin bölgeyi terk etmesi için iki saat süre verdiği bildiriliyor.

Kerkük'ün kuzeybatısında bulunan Altınköprü Türkmen Cephesi karargahı Peşmerge tarafından dün yakılmış ve bir güvenlik görevlisi kaçırılmıştı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak merkezi hükümetine bölgede güvenliği sağlama çağrısında bulunmuştu.