Son dakika: 'Kayıp 700 bin Euro' davasında karar çıktı

Münevver Karabulut 2009’da erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü. Cinayet davası yıllarca ülke gündeminde kaldı. Cinayetle ilgili aralarında tazminat davalarının da olduğu toplam 12 dava açıldı. Davalardan biri de, olay gecesi villada inceleme yapan 6 polisin buldukları ve 700 bin Euro olduğu iddia edilen parayı tutanağa geçirmedikleri, site görevlileri ile birlikte villayı gören güvenlik kamerası kayıtlarını sildikleri iddiasıyla açıldı. Cinayetin üzerinden geçen 8.5 yılda 9 sanıklı bu dava hariç tüm davalar karara çıktı. Davanın sanığı Cem Garipoğlu cezaevinde intihar etti.

Polislerin yargılandığı Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün 25. Duruşma görüldü. Mahkeme, 26 Nisan 2018’de zaman aşımına girecek davayı karara bağladı.

TÜM SANIKLARA BİRER YIL HAPİS

Mahkeme polisler Gökmen Karadağ, İhsan Körpınar, Tayfun Kayın, Murat Dönmez Ahmet Burak Demirbaş ve Sami Avcı’ya görevi kötüye kullanma suçundan, site görevlileri Ufuk Yemişci ve Yusuf Palta’ya ise suç delillerini yok etme ve değiştirme suçundan 1’er yıl hapis cezası verdi.

Site görevlilerinden Refik İmamoğlu ise beraat etti.

POLİSLERE 20, SİVİLLERE 10 TAKSİT

Mahkeme verilen 1’er yıl hapis cezasını sanıkların duruşmalardaki tutumları nedeniyle 10 aya indirdi. Daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 liradan 6 bin lira para cezasına çevirdi. Polis sanıkları cezayı 20 ayda 300’er lira taksitle, sivil sanıkların ise 10 ayda 600’er lira taksitle ödemelerine hükmeden mahkeme heyeti, ceza taksitlerinin ödenmemesi durumunda sanıkların hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

'İSTİNAF YOLUNA GİDECEĞİZ'

Avukat Rezan Epözdemir, “Bugün adalet beklentimiz vardı. Tüm kurumların iflas ettiği, sistemin sorgulandığı bir dosya olmuştu. Her duruşma gelip isyan ediyoruz. Adalet çığlığını elimizden geldiğinde haykırmaya çalışıyoruz. Mahkeme şükürler olsun ki zaman aşımına 3 ay kala karar verdi. Mahkeme 10 ay ceza verdi ama bu bizler için yetersiz. Mutlaka istinaf yoluna da başvuracağız. Kanaatimizce verilen ceza yetersizdir” dedi.

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