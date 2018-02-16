Son dakika... İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.

Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.''



KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA DÜŞMÜŞ

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASINDAKİ KRİTİK VURGUYU HÜRRİYET'E YORUMLADI: 'TECRÜBE UÇUŞU EN TEHLİKELİ UÇUŞTUR'

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Çiğli’de iki pilotun şehit olduğu kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, eğitim uçağının “tecrübe uçuşu” maksadıyla kalkış yaptığı vurgulandı. Askeri havacılık konusunda uzman isim olan ve kendisi de görevi sırasında tecrübe uçuşu pilotluğu yapmış olan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Tecrübe uçuşu”nun ne anlama geldiğini Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Tecrübe uçuşu en tehlikeli uçuşlardan birisidir. Bir uçak bakıma girdikten sonra, ki bu bakımın şekli uçağın modeline, üretim tarihine ve daha birçok şeye göre değişir, onunla uçuş yapacak pilotlara teslim edilmeden önce yapılan uçuşlara ‘tecrübe uçuşu’ denir. Tecrübe uçuşu yapan pilotlar, uçağın bakımı artık hangi parçasında veya neresinde yapıldıysa onu test etmek için uçarlar. Uçağa en zor hareketleri yaptırırlar. Son derece nitelikli, çok tecrübeli pilotlardır. Kolay iş değildir. Uçak bu tecrübe uçuşunu geçtikten sonra daha sonra bununla uçuş yapacak olan pilotlara teslim edilir.”