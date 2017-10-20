Son dakika... İstifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili bomba iddia

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

Aslında bu süreç adeta bir borsa gibi her anını takip etmek gerekiyor. Örneğin dün itibarıyla Sayın Melih Gökçek’in istifasının hazır olduğu, ama işin zamanlama meselesi olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra istifa edeceği şeklinde bilgiler vardı.

Ama bugün farklı bir hava oluştu. Sık sık iklim değişiyor. Onu ifade etmek isterim, o da şu: Üç belediye başkanının aralarında bir iletişim kurulduğu, birlikte hareket ettikleri ve üçünün de istifa etmeme kararı aldığı şeklinde bilgiler gelmeye başladı.

Bu süreç uzadıkça hem AK Parti açısından hem belediye başkanları açısından hem kamuoyu açısından oldukça yıpratıcı bir hal almaya başladı.

Süreç uzamaya başladıkça muhalefet de burayı kaşımaya başladı. Zaten normaldir. Bu süreç muhalefet için de bir fırsat oluştu. Ayrıca kamuoyunda AK Parti 1 aydır neredeyse istifa haberleriyle gündeme gelmeye devam ettiği için kamuoyunda da bu konuda bir yorgunluk oluşmaya başladı.

Bundan sonraki süreç ne olur? Sayın Erdoğan bir karar verdi. Partisinde önemli bir değişim yenileşme ve dönüşüm sürecini yaşatıyor. Bu konuda geri adım atmayacağı güçlü bir lider olduğu için biliniyor. Bakanlar Kurulu’ndan parti yönetiminde bu değişiklikleri yaptı. Teşkilatlarda bu değişiklikler yapılıyor.

Ancak belediyelerde belediyeler yasasından kaynaklanan bir takım imkanlar ya da imkansızlıklar söz konusu. Zannederim bu üç belediye başkanı da bunu değerlendiriyorlar. İhraç edildikleri takdirde 2019’a kadar görevlerinin başında kalacaklar. O nedenle AK Parti’de ihraç formülü düşünülmüyor.

Suhuletle, ikna edilerek, zamana yayılarak bu sorun çözülmeye çalışılıyor. Ancak sorun uzadıkça başka şekiller almaya başladı. Neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin tartışılması noktasına doğru ilerlemeye başladı.

Zannediyorum bu süreçte bir takım önlemler devreye girecek. Öncelikli olarak belediye meclislerinde bu belediye başkanlarının kilitlenmesi söz konusu olacak. Yeni karar almaları engellenecek. Aldıkları kararlar onaylanmayacak.

Ama süreç böyle devam ettiği sürece İçişleri Bakanlığı’ndan görevden alma formülü de devreye girebilir.

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