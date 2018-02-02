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    Son dakika... İstanbul'daki otobüs kazasında yeni gelişme! Tutuklandı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    02.02.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da dün 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya tutuklandı.

    Dün Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Son dakika... İstanbuldaki otobüs kazasında yeni gelişme Tutuklandı
    Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Karakaya, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından, 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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    Etiketler: istanbul , KAZA , Otobüs , son dakika
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