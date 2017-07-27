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    İstanbul'da sis ulaşımı etkiledi... Bazı vapur seferleri iptal edildi

    AA - DHA - İHA
    27 Temmuz 2017 - 07:16Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:25

    İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

    İstanbulda sis ulaşımı etkiledi... Bazı vapur seferleri iptal edildiYoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

    İstanbulda sis ulaşımı etkiledi... Bazı vapur seferleri iptal edildiBAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

    İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

     

    Etiketler: sis , İstanbul'da sis , vapur seferleri , son dakika
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