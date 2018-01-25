Son dakika... İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı. 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ'nin açıklamasında, "Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur" denildi

ERDOĞAN'IN TARABYA KÖŞKÜ'NDE KALDIĞINDA KULLANDIĞI YOL

Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor.

2 OCAK’TA SU BORUSU PATLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının ilk günlerinde Tarabya Köşkü’nde kaldı. 2 Ocak’ta Kalender orduevinin önündeki su borusu patladı. Sahil yolu su altında kaldı. Erdoğan makam aracıyla bu suyun içinden geçerek sahil yoluna geçiş yaptı. Bugün tam da o noktada çökme yaşandı.