Son dakika... İstanbul'da operasyon, holding patronuna 'hayali ihracat' gözaltısı

Edinilen bilgilere göre, merkezi İstanbul Etiler'de bulunan holdingin sahibi Recep Ercan Keskin bu sabah 05.00 sıralarında evinde gözaltına alındı.

BİR YILDIR SÜREN SORUŞTURMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir yıldır yürüttüğü soruşturmada önemli detayların yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor.



Edinilen bilgilere göre, şüpheliler, hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu hayali ihracatı organize eden isimler arasında Recep Ercan Keskin'in yanı sıra, S. Ö., M. K., E. U. gibi isimler de yer aldı.



ASFALT YAPILMIŞ GÖSTERDİLER



İddiaya göre şüpheliler, dağıtım belgesi kapsamında ithal ettikleri motorini piyasaya sundu. Ancak faturasız yapılan bu işlemlerde, söz konusu ürünün Tuzla'da asfalt üretiminde kullanılmış gibi gösterildi. Gerçekte ise, Tuzla'daki W. A. isimli firmaya fiziki olarak motorin girişi olmadı. Şirket, elindeki Dahilde İşlemle Belgesi ile ithal edilen ürün, ihraç edilmiş gibi gösterildi. Bu yolla, milyonlarca liralık haksız ÖTV ve KDV iadesi alındı. Edinilen bilgilere göre, hayali ihracat işlemi için paravan olarak bir takım firmalar da kullanıldı.



Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerden birinin de Laleli’de bulunan Tayyare Apartmanı olarak anılan tesisti 265 odalı otel olduğu öğrenildi.





THK'NIN OTELİ TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, şirketin ithalatı yapılan motorine ilişkin gümrük işlemleri için bir bankadan teminat mektupları alabilmek amacıyla yanıltıcı beyanda bulunan belgeler kullandığı öne sürülüyor.

Söz konusu mektuplar için ise, Türk Hava Kurumu'na ait Beyazıt'taki büyük bir otelinin teminat olarak gösterilen gayrimenkuller arasında olduğu öğrenildi. THK Yönetimi, anılan otelin işletmeciliğini yapan Keskin Holding'e karşı tahliye davası açmıştı. THK Başkanı Kürşat Atılgan, bir süre önce THK'nın bir dizi gayrimenkulünün ele geçirildiğini belirterek "Akbabalar çökmüş" ifadesini kullanmıştı.



Soruşturmanın merkezinde, Keskin Holding'e bağlı Y. Akaryakıt şirketi bulunuyor.





SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.



Keskin'in başında olduğu holdinge bağlı şirketler, gayrimenkul ve akaryakıt sektöründe yoğunlaşıyor. Anılan şirketlere yönelik son aylarda çok sayıda icra takibinin de yapılmaya başlandığı öğrenildi.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR