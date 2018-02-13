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    Son dakika: İstanbul'da 2 ceset daha bulundu

    DHA
    13.02.2018 - 21:40 | Son Güncelleme:

    ARNAVUTKÖY Deliklikaya tren yolu Dereboyu Mevkii’nde biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış iki ceset bulundu. 30’lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Bugün 19.00 sıralarında İstanbul Pendik'te de bir inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulunmuştu.

    Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.

    Son dakika: İstanbulda 2 ceset daha bulundu

    Ayrıntılar geliyor...

    PENDİK'TE DE 2 CESET BULUNMUŞTU

    Bugün 19.00 sıralarında Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın çevresinde oynayan çocuklar, asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ekiplere haber vermiş ve 2 ceset bulunmuştu.

    Son dakika: İstanbulda 2 ceset daha bulundu

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirlemişti. 

     

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    Etiketler: istanbul , Arnavutköy , son dakika , haber
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