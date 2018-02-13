Son dakika: İstanbul'da 2 ceset daha bulundu

Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
PENDİK'TE DE 2 CESET BULUNMUŞTU
Bugün 19.00 sıralarında Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın çevresinde oynayan çocuklar, asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ekiplere haber vermiş ve 2 ceset bulunmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirlemişti.