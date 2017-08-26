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    Son dakika.. Irak ordusu Telafer'in merkezine girdi

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 11:40Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 12:29

    Irak ordusu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın en önemli toprağı Telafer'in merkezine girildiğini açıkladı.

    Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ise Türkmen kenti Telafer'in yüzde 70'inin Irak ordusunun eline geçtiğini aktardı.

    Irak basını, Telafer'in tamamen DEAŞ'in elinden alınmasının kısa süre içinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

    Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Telafer Kalesi ve Talefer Ormanlığı'nı DEAŞ'tan geri aldı." ifadesini kullandı.

    IRAK BAYRAĞI ASILDI

    Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: ırak , Bağdat , ABD , son dakika
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