Son dakika... İkinci Vatan Şaşmaz olayı

Şişli, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı üç katlı binanın giriş katında köpekleriyle birlikte yaşayan Gürcistanlı Janet Xonelidze'nin (50) evinden dün akşam silah sesleri duyuldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre, Xonelidze'nin evine akşam saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşı Orhan Atıç (50) geldi. İkili arasında bir tartışma yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma sırasında Xonelidze, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak Atıç'a ateş etti. Atıç’ın kanlar içinde yere yığılırken, Xonelidze, aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayarak tetiği çekti.

KIZI SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTU

Xonelidze'nin aynı binada yaşayan kızı silah sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Orhan Atıç'ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, şok geçirdi. Bu sırada sokaktan geçerken, genç kadının çığlıklarını duyan bir vatandaş,155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. Verilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibi, bina ve sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Xonelidze ile Atıç'ın öldükleri tespit edildi. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını, olayı haber alarak gelen yakınları teselli etmeye çalıştı.

KASAP ORHAN OLARAK TANINIYOR

Mahalle sakinlerinde Ali Turan İldem, “Son birkaç gündür morali bozuktu. Komşu olarak iyi bir insandı. Bugün kendisini 15.00 gibi gördüm. Köpeklerini içeriye almasını söyledim. Alacağını söyledi. Kasap Orhan diye birini vurduktan sonra kendisini vuruyor. Sebebini bilmiyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler, adli tıp kurumu morguna gönderildi.

VATAN ŞAŞMAZ DA OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’da 23 Ağustos 2017 akşamı konuşmaya gittiği eski manken Filiz Aker (54), Beşiktaş'ta kaldığı otel odasında öldürüldü. Aker'in, yaşanan tartışma sonrası odadan ayrılmak üzere kapıya yönelen Şaşmaz'ın sırtından vurduğu ardından kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Otel odasının yaklaşık bir aydır Türkiye’de bulunan Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında da odaya başka kimsenin girmediği, Şaşmaz'ın 4 kurşunla vurulduğu da tespit edildi.

POLİS KAYITLARINDAKİ AYRINTILAR

Polis kayıtlarına 'Faili belli, tabanca ile öldürme ve intihar' olarak geçen olayla ilgili hazırlanan Emniyet Müdürlüğü bilgi formatında 'Olay saati 19.00, olay bildirim saati 19.47' olarak belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda Vatan Şaşmaz’la Filiz Aker’in 2009'da bir birliktelik yaşadıkları, sonra ayrıldıkları, Aker’in 2011 yılında intihara teşebbüs ettiği ve platonik aşk yaşadığı Şaşmaz’ı takıntı haline getirdiği belirtildi.