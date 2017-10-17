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    Son dakika... İbadi: IKBY referandumu mazide kaldı

    AA
    17.10.2017 - 19:23 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak bayrağının ülkenin her yerinde asılması gerektiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumunun da mazide kaldığını belirtti.

    Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir." dedi.

    "Ülkede hiçbir iç savaşa girmeyeceğim" diyen İbadi, "Daha önce de duyurduğum gibi federal yönetim otoritesinin tüm ülkede uygulanması sözüme hala bağlıyım." ifadesini kullandı.

    Başbakan İbadi, "Kerküklü vatandaşlara zarar verilmemesi uyarısı yapıyorum ve bayrak yakma olayları kötü niyetli girişimlerdir." diyerek, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde provokatif eylemlerin yapılmaması için uyarıda bulundu.

    Irak Başbakanı ayrıca, Kerkük'e yönelik operasyon sırasında Peşmerge'nin çatışmadan geri çekilmesinin arkasında "IKBY'de üç ayrı federal yönetimin kurulması" şartı olduğu yönündeki iddiaların ise gerçek dışı olduğunu bildirdi.

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