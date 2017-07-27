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    Fırtına, Marmara ve Avşa’daki tatilcileri korkuttu

    Mehmet BAKİ- Emir YILDIZ/ MARMARA(Balıkesir)(DHA)
    27 Temmuz 2017 - 17:49Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 18:04

    Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Balıkesir’e bağlı olan Marmara ve Avşa adalarında yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

    Bugün öğleden sonra bir anda bastıran fırtına ve yağmur Marmara ilçesinde kurulan pazardaki tezgahların devrilmesine neden oldu. Denize giren vatandaşlar kapalı alanlara girmek zorunda kaldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Önce dolu bastırdı. Sonra sağanak yağmur ve fırtına 15 dakika sürdü. İlçede açık pazar yerindeki bazı tezgahların fırtına nedeniyle devrildiğini duyduk. Başkada önemli bir şey yok" dedi

    Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda etkili olan fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik’e ait Zodyak botu zorunlu olarak kumsala çıkartıldı. Bu arada Tekirdağ ile Avşa arasında yolcu ve araç taşıyan Ömer Kaptan adlı gemi Avşa’nın Yiğitler Mahallesi’ndeki limana yanaşırken, Ro Ro Gemisi ise Ekinlik Adası’ndaki Limana sığındı



    Etiketler: Avşa Adası , Fırtına , Yağmur
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