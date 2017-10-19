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    Haberler >Gündem>Son dakika... Hatay'da karakola saldırı... Çatışma sürüyor...

    Son dakika... Hatay'da karakola saldırı... Çatışma sürüyor...

    DHA
    19.10.2017 - 19:27 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde bulunan sahil güvenlik karakoluna teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerle anında karşılık verdi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Bölgedeki teröristler kaçarak uzaklaştı.

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    Etiketler: hatay , samandağı , saldırı , son dakika , haber
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