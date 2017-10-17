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    Habur'a böyle geldiler: Siyah camlı 2 midibüs...

    DHA
    17.10.2017 - 22:32 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Şırnak’ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 30’uncu gününde, mevzi kazma işlemi devam etti. Komuta merkezinin etrafı, toprak yığınıyla kapatılırken, Iraklı yeni askerler, 2 midibüsle tatbikata katıldı.

    Silopi’de 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat, birinci ayını doldurdu. Irak askerlerinin de yer aldığı tatbikat alanına bugün, Iraklı yeni askerleri taşıyan siyah camlı 2 midibüs ulaştı. Yeni gelen Iraklı askerlerin, tatbikat alanı içerisindeki araçları inceleyerek, mevzilerde gezdiği görüldü. Sabah saatlerinde Iraklı askerleri getiren midibüslerin, akşam saatlerine doğru tatbikat alanından ayrıldığı öğrenildi.

    Tatbikat alanında bulunan tanklarla zırhlı araçların, bugün çalıştırılmadığı gözlenirken, ana karargah merkezi etrafında ise kepçelerin mevzi kazma işlemi devam etti. Kepçelerin, çadırlara yakın noktaların etrafını toprak yığınıyla kapatarak, yüksek tepecikler oluşturduğuÿgörüldü.

     

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    Etiketler: habur , asker , ASKER
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