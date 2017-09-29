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    Korkunç olay! 16 yaşındaki kız tuvalette doğum yaptı, bebeğini pencereden attı!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 08:11 | Son Güncelleme:

    Uşak Eşme'de korkunç bir olay yaşandı. Hamile kalan 16 yaşındaki A.S., iddiaya göre, bebeği evinin tuvaletinde kimse yokken gizlice doğurdu. Sonra dünyaya getirdiği kız bebeğini evin penceresinden dışarı attı. Bebek hastanede yaşamını yitirdi.

    Uşak'ta hamile kaldığı ifade edilen 16 yaşındaki A.S., iddiaya göre, bebeği evinin tuvaletinde kimse yokken doğurdu. Sonra dünyaya getirdiği kız bebeğini evin penceresinden dışarı attı.

    Olay, dün öğleden sonra, Eşmeİlçesi’nde meydana geldi. Liseyi terk eden A.S. isimli genç kız, iddiaya göre, evinin tuvaletinde kimse yokken gizlice doğum yaptı. Bir kız bebek dünyaya getiren A.S., çocuğu ailesinden korktuğu için tuvaletin penceresinden dışarı attı.

    BEBEK KURTARILAMADI

    Dünyaya gelen kız bebeğinin ağlama seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin duvarının kenarında bebeği, evde ise yeni doğum yapmış A.S.’yi de kanlar içinde buldu. A.S. ve bebek, 112 Acil servis tarafından Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki çabalara rağmen minik bebek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

    ‘KORKUTUĞUM İÇİN ATTIM’

    Yeni doğan bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olan A.S., daha sonra nakledildiği Uşak Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Genç kızın ifadesi doğrultusunda nişanlısı 18 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, A.S.’nin nişanlısı ile birlikteliğinden hamile kaldığı, hamileliğini ailesinden gizlediği ve evde doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeği dışarıya attığı ileri sürüldü.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gazete , uşak , bebek , doğum
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