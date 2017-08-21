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    Son dakika... Genç doktordan acı haber! Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı

    AA
    21 Ağustos 2017 - 15:25Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:25

    Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, beyin ölümü gerçekleşen bir kız öğrenciden alınan organ nakledilen 29 yaşındaki kardiyoloji uzmanı Muhittin Demirel, yaşama tutunamadı.

    Sosyal medyada organ bağışı kampanyalarına öncülük eden Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Muhittin Demirel'in (29) yaşam mücadelesini kaybettiğini belirtti.

     Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde akciğer yetmezliği teşhisi konulan ve organ nakli ile hayata tutunma umudu doğan Demirel'in, sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini bildiren Yavuz, yapılan nakil ile umutlandıklarını ancak bugün Demirel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

    Organ bağışı için sosyal medyadan başlattıkları kampanyanın kısa sürede yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşması nedeniyle uygun akciğer bulunduğunda çok sevindiklerini belirten Yavuz, Demirel'in hayata tutunması için kampanya süresince destek veren herkese teşekkür etti.

    Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Muhittin Demirel, zatürre belirtisiyle çalıştığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Demirel'e burada akciğer yetmezliği teşhisi konulmuştu.

    Organ bağışı için Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinin öncülüğünde sosyal medyada kampanya yürütülmüştü. Bir süre sonra Hatay'da üniversiteye hazırlanan ve yüksekten düşme nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen genç kızın akciğeri, Demirel'e nakledilmişti.

    Demirel'in cenazesinin Çorum'da kılınacak cenaze namazının adından toprağa verileceği öğrenildi.

    Etiketler: Doktor , organ bağışı , hayatını kaybetti
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