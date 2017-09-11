Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı paniği

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı. Bazı yolcular gazdan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Frankfurt Havalimanı polisi ise 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini, şu an için tehlikenin geçtiğini duyurdu.
Havalimanında ölçüm yapan yetkililer, düşük oranda gaz tespit etti. Olayın saldırı olmadığı gaz kaçağından kaynaklandığı belirtiliyor. Frankfurt Havalimanı'ndaki alarm durumunun kalktığı ve rutine dönüldüğü ifade edildi.