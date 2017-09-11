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    Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı paniği

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 13:09 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 14:13

    Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı paniği yaşandı. 6 kişinin gazdan etkilendiği olayda yaralılar tedavi altına alındı.

    Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı. Bazı yolcular gazdan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

    Frankfurt Havalimanı polisi ise 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini, şu an için tehlikenin geçtiğini duyurdu.

    Frankfurt Havalimanında biber gazlı saldırı paniği

    Havalimanında ölçüm yapan yetkililer, düşük oranda gaz tespit etti. Olayın saldırı olmadığı gaz kaçağından kaynaklandığı belirtiliyor. Frankfurt Havalimanı'ndaki alarm durumunun kalktığı ve rutine dönüldüğü ifade edildi.

     
     
    Etiketler: Frankfurt , biber gazı , Havalimanı
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