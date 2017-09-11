Frankfurt Havalimanı'nda biber gazlı saldırı paniği

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı. Bazı yolcular gazdan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Frankfurt Havalimanı polisi ise 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini, şu an için tehlikenin geçtiğini duyurdu.