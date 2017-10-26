Haberler >Dünya>Son dakika! Finlandiya'da tren kazası... Ölü ve yaralılar var
Son dakika! Finlandiya'da tren kazası... Ölü ve yaralılar var
Hürriyet Haber
26.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:
Finlandiya'nın güneyinde gerçekleşen tren kazasında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. FNB haber ajansı ölüler olduğunu, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazanın Raseborg kenti yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.