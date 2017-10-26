Son dakika! Finlandiya'da tren kazası... Ölü ve yaralılar var

Finlandiya'nın güneyinde gerçekleşen tren kazasında ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. FNB haber ajansı ölüler olduğunu, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazanın Raseborg kenti yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor.

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