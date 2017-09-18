Son dakika: FETÖ'nün ana vakfına operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olan Yüksek Tahsil Vakfı'nın faaliyet gösterdiği 2010-2016 yılları arasında vakıf yöneticiliği yapanlara yönelik operasyon başlatılmıştır.

Başsavcılığımızca 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Operasyon kapsamında 10 kişinin yakalandığının kaydedildiği açıklamada, "Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yurtdışında olduğu, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu tespit edilmiştir" denildi.