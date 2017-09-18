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    Son dakika: FETÖ'nün ana vakfına operasyon

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    18.09.2017 - 14:31 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 15:14

    FETÖ/ PDY örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olan Yüksek Tahsil Vakfı'na yönelik olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olan Yüksek Tahsil Vakfı'nın faaliyet gösterdiği 2010-2016 yılları arasında vakıf yöneticiliği yapanlara yönelik operasyon başlatılmıştır.

    Son dakika: FETÖnün ana vakfına operasyonBaşsavcılığımızca 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Operasyon kapsamında 10 kişinin yakalandığının kaydedildiği açıklamada, "Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yurtdışında olduğu, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu tespit edilmiştir" denildi.

    Etiketler: Yüksek Tahsil Vakfı , FETÖ operasyonu , operasyon
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