Son dakika: Eski Tuğamiral Polat gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 12:25
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü az önce Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ operasyonu başlattı. Operasyonda terör örgütü üyesi olmakla suçlanan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat gözaltına alındı.
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