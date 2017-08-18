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    Son dakika: Eski Tuğamiral Polat gözaltına alındı

    Gamze KOLCU/ANKARA
    18 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 12:25

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü az önce Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ operasyonu başlattı. Operasyonda terör örgütü üyesi olmakla suçlanan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat gözaltına alındı.

    Polat'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'dan ihraç edildiği bildirildi. Emniyet Yetkilileri, gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceğini kaydettiler. Son dakika: Eski Tuğamiral Polat gözaltına alındı

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    Etiketler: FETÖ operasyonu , Balıkesir , gökhan polat
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